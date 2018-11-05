Vartolu esnaftan enflasyonla mücadeleye tam destek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Türkiye genelinde başlatmış olduğu ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele' kampanyasına bir destek de Muş'un Varto ilçesindeki esnaftan geldi.

Muş'un Varto ilçesinde bulunan bir esnaf, ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele' kampanyasına destekte bulunarak, esnaf arkadaşlarını da desteğe davet etti. Emin Kırtasiye işletmecisi Eray Atalay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Türkiye genelinde başlatmış olduğu ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadeleye' destek verdiklerini ve yüzde 10 indirim başlattıklarını dile getirdi. Esnaf Eray Atalay, “Emin Kırtasiye olarak Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın Türkiye genelinde uygulamasını başlattığı ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele' kampanyasına biz de katıldık. Bu zor günlerimizde vatandaşlarımıza yardımcı olmak için yüzde 10 indirim yaptık. İndirimden dolayı da satışlarımız arttı. Diğer esnaf arkadaşlarımızın da bu kampanyaya katılmalarını bekliyoruz. Ülkemizin bu zor durumuna bizde yapılan kampanyayla destekte bulunduk” dedi.