Vartolu Kadınlar kaymakamdan okul servisi talep ettiler

Muş'un Varto ilçesindeki bir grup kadın veli, öğrencileri için Kaymakam ve Belediye Başkanı Erkan Kaçmaz'dan servis talep ettiler.

Alagöz Mahallesi'nde ikamet eden ve Hürriyet İlkokuluna nakledilen bazı öğrencilerin velileri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gitmekte olan Kaymakam ve Belediye Başkanı Erkan Kaçmaz'la görüştü. Çocuklarının mahalle dışında bulunan okullara yazdırıldığı için ulaşımda zorluk çektiklerini ve öğle yemeklerine evlerine gidemediklerini söyleyen kadın veliler, çocuklarına servis tahsis edilmesi talebinde bulundular.

Öğrenci velilerinin taleplerini dinleyen Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Erkan Kaçmaz, "Ben daha yeni ilçeye atandım. Konu ile ilgili olarak İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle gerekli görüşmeyi yapacağım. Konu hakkında vakıf olduğum zaman ne gerekirse onu yapmaya çalışacağız. Eğer bir mağduriyet varsa bu mağduriyeti gidereceğiz. Bu konu ile ilgili araştırmaları yapacağım" dedi.

Alagöz Mahallesindeki öğrencilerini Hürriyet İlkokulu ile Şehit Çoşkun Özcan İlkokuluna getirdiklerini ve burada öğrencilerin servisleri olmadığı için öğle yemeklerine gidemediklerini dile getiren Besrayi Gezer adlı kadın veli ise, ”Kaymakam be bizi dinledi. Sağ olsun talebimizi değerlendireceklerini söyledi. Kendisine teşekkür ederiz” dedi.