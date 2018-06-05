Vartolu minikler hünerlerini sergiledi

Varto İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren Varto Anaokulu’nun minik öğrencileri yıl boyunca yaptıkları eserler düzenlenen sergi ile görücüye çıktı. Okul yönetimi tarafından gerçekleştirilen sergiye İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Abdulnasır Sever, Ömer Faruk Tunç, okul müdiresi İhsane İnan, veliler, minik öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Minik öğrencilerin bir yıl boyunca yaptıkları çalışmaların yer aldığı yılsonu sergisi yapılan açılışın ardından gelen misafirler tarafından gezildi. Birbirinden renkli ve birbirinden farklı çalışmaların yer aldığı sergiyi gezenler de çok beğendi. Protokol üyeleri yapılan çalışmalar ile yakından ilgilenerek, minik öğrencilerin gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı tebrik ettiler. Serginin iki gün açık olacağı öğrenildi.