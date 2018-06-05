Diğer
Kategoriler
05 Haziran 2018 12:23

Vartolu minikler hünerlerini sergiledi

MUŞ (İHA) – Muş’un Varto İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Varto Anaokulu minikleri için yılsonu sergisi düzenlendi.

Vartolu minikler hünerlerini sergiledi

05 Haziran 2018 12:23


Varto İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren Varto Anaokulu’nun minik öğrencileri yıl boyunca yaptıkları eserler düzenlenen sergi ile görücüye çıktı. Okul yönetimi tarafından gerçekleştirilen sergiye İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Abdulnasır Sever, Ömer Faruk Tunç, okul müdiresi İhsane İnan, veliler, minik öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Minik öğrencilerin bir yıl boyunca yaptıkları çalışmaların yer aldığı yılsonu sergisi yapılan açılışın ardından gelen misafirler tarafından gezildi. Birbirinden renkli ve birbirinden farklı çalışmaların yer aldığı sergiyi gezenler de çok beğendi. Protokol üyeleri yapılan çalışmalar ile yakından ilgilenerek, minik öğrencilerin gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı tebrik ettiler. Serginin iki gün açık olacağı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç