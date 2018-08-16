Vartolu vatandaşlar deprem konusunda bilgilendiriliyor

yılı nedeniyle AFAD Başkanlığının simülasyon tırında görevli eğitmenler, depremle ilgili vatandaşı bilgilendirdi.

Varto’da 1966 yılında meydana gelen ve 2 bin 394 kişinin hayatını kaybettiği depremin yıldönümü nedeniyle Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin’in girişimleri sonucunda AFAD Başkanlığının deprem simülasyon tırı ilçeye getirildi. Varto Belediyesi İş Hanı önünde konuşlandırılan tırdan vatandaşlara depremle ilgili eğitim verileceği belirtildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Muş Afet ve Acil Durum Müdürü Veysi As, AFAD tırının üç gün boyunca kentte kalacağını belirterek, “Deprem simülasyonu tırımızda depremin ne olduğunu vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi Muş deprem bölgesindedir. Varto depremi bize birçok şey hatırlatıyor. Özellikle bu hafta olmasının sebebi, 1966 Varto depreminin yıldönümüdür. Varto’da deprem olması sebebiyle eğitim vermek istedik. Bu amaçla bugün akşama kadar Varto’dayız” dedi.

Eğitimci Alper Demir ise, deprem anında nasıl hareket edileceğini ve nasıl hayatta kalınabileceğini anlattıklarını söyleyerek, “Deprem anında binayı nasıl terk edeceklerini, elektrik, su, gaz vanalarını mutlaka kapatmaları gerektiğini, binadan çıkarken mutlaka ayaklarına bir sağlam ayakkabı giymelerini ve depremden sonra bina üzerinde eğer derin çatlaklar varsa, yıkılma tehlikesine karşı AFAD’dan bilgi gelene kadar binaya girmemeleri gerektiğini anlatıyoruz” diye konuştu.

Vatandaşlara gün boyu eğitim verilerek broşür dağıtılacağı belirtildi.