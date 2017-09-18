Vartolular ilk kez sıcak asfaltla tanıştı

Varto Belediyesi, ilk etapta 6 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasını Gümgüm Mahallesi’nde başlattı. Kaymakam Çetin ise, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İsmail Terzi, İlçe Emniyet Müdürü Murat Aydın ve belediye çalışanlarıyla burada incelemelerde bulundu. Kurban kesiminin ardından yüklenici firma yetkilisinden bilgiler alan Çetin, ilk etapta 6 kilometre civarında sıcak asfalt yapacaklarını söyledi. Çetin, “İkinci etapta 5 ile 8 kilometre mesafede sıcak asfalt yaptığımız zaman tüm Varto’da sokaklarımız sıcak asfalt olacak. İki etap halinde bitirmeyi düşünüyoruz. Belediyemizin gelirleri iyi, Bakanlıklar özellikle İller Bankasından ciddi bir para geliyor. Artık halka doğru yöneliyoruz. Kaynakları halka doğru akıtmaya başladık. Biliyorsunuz daha önceden su projemiz son aşamaya geldi. Onun da parası hazır. Suyumuz, yolumuz ve kanalizasyonumuz zamanla bitecek” dedi.