Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 13:40

Vartolular ilk kez sıcak asfaltla tanıştı

Muş’un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, mahallelerde ilk defa yapılan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Vartolular ilk kez sıcak asfaltla tanıştı

18 Eylül 2017 13:40


Varto Belediyesi, ilk etapta 6 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasını Gümgüm Mahallesi’nde başlattı. Kaymakam Çetin ise, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İsmail Terzi, İlçe Emniyet Müdürü Murat Aydın ve belediye çalışanlarıyla burada incelemelerde bulundu. Kurban kesiminin ardından yüklenici firma yetkilisinden bilgiler alan Çetin, ilk etapta 6 kilometre civarında sıcak asfalt yapacaklarını söyledi. Çetin, “İkinci etapta 5 ile 8 kilometre mesafede sıcak asfalt yaptığımız zaman tüm Varto’da sokaklarımız sıcak asfalt olacak. İki etap halinde bitirmeyi düşünüyoruz. Belediyemizin gelirleri iyi, Bakanlıklar özellikle İller Bankasından ciddi bir para geliyor. Artık halka doğru yöneliyoruz. Kaynakları halka doğru akıtmaya başladık. Biliyorsunuz daha önceden su projemiz son aşamaya geldi. Onun da parası hazır. Suyumuz, yolumuz ve kanalizasyonumuz zamanla bitecek” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç