Varto’ya bir yılda 30 milyon TL’lik eğitim yatırımı

Varto Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, ilçede eğitim alanında yapılan çalışmaları anlattı. İlçede görev yapan eğitimcilerin de çok şanslı olduğunu ifade eden Müdür Süne, "Varto ilçesi, çevre ilçelere göre başarı kriterleri açısından çok iyi bir ilçe. Akademik başarı ortalamasında Varto ilçesi olarak Türkiye genelindeki ortalamaların çok üstündeyiz. Varto ilçesinde aileler çocuklarının eğitimine çok fazla önem veriyorlar. Çocuklarıyla gerektiği kadar ilgileniyorlar. Bu ilgi ve önem, eğitimin kalitesini arttırırken, bizlerin de daha rahat bir ortamda görev yapmasını sağlıyor. Varto ilçesinde gelir düzeyinin daha yüksek olduğu mahallerde oturan aileler, eğitim kalitesinin daha yukarı seviyelere çıkarılması yönünde baskı yapıyorlar. Bu baskı bizi daha fazla çalışmaya yönlendiriyor. Biz eğitimciler olarak böylesine bir baskıdan fazlasıyla memnunuz" dedi.

2017-2018 yılında 30 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdiklerini ve yatırımların devam edeceğini söyleyen Müdür Süne, "Hamurpet Okulunun spor salonu ve yemekhanesinin inşaatı devam ediyor. Sazlıca Ortaokuluna 8 derslik, Hürriyet Ortaokuluna 12 derslik bina yapılacak. Haksever, Buzlugöze, Ziyaret, Yayla, Dutözü, Hüseyinoğlu köylerine taşımalı 12 derslikli merkezi bir okul yapılacak. Varto Yatılı Bölge Okuluna 4 dairelik lojman binası, Çaylar Yatılı Bölge Okuluna spor salonu yapılacak. Karaköy Ortaokulunun 8 derslik inşaatı devam ediyor. Buzlu Göze köyüne 2 adet lojman yapılacak. Kaymakamlık bünyesinde 6 tane okul bahçesine spor kompleksi yapıldı. 7 tane lojmanın bakım ve onarımları yapıldı. Bu yatırımlar devam edecek. 2018-2019 yılı yatırım programının gerçekleştirilmesi için de ilçe kaymakamlığı ile gerekli çalışmalar devam ediyor. Bu yatırımların Varto ilçesine hayırlı olmasını diliyorum. Yatırımların gerçekleşmesinde emeği geçen Cumhurbaşkanına, Bakanlara, milletvekiline, valiye ve ilçe kaymakamına Vartolular adına teşekkür ederim" şeklinde konuştu.