VEDAŞ ve VEPSAŞ’tan vatandaşlara iftar

Ş. (VEDAŞ) ve Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş (VEPSAŞ) Muş İl Müdürlüğü tarafından bin vatandaşa iftar verildi.

Kentteki bir parkta düzenlenen iftar programına AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Vali Yardımcısı Abdulkadir Okay, VEDAŞ İl Müdürü Eşref Şentürk, VEPSAŞ İl Müdürü Abbas Aydın, Yatırım Müdürü Mesut Baskın ve vatandaşlar katıldı.

İftarın açılması sonrasında burada gazetecilere açıklamalarda bulunan VEDAŞ Muş İl Müdürü Eşref Şentürk, “Türkerler VEDAŞ ve VEPSAŞ ailesi olarak bu iftar yemeklerini geleneksel hale getirdik. Bu tür sosyal aktivitelerle, vatandaşlarımızla daha yakın ilişki kurmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Biz 2013 yılından bu yana özelleştirilmiş bir kurum olarak Muş ilinde çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu nedenle bölgede VEDAŞ ve VEPSAŞ ailesi olarak hizmet vermiş bulunuyoruz. Bu nedenle biz bunun için bu tarz iftar programı düzenleyerek, daha çok halkımıza ulaşmak ve daha çok dertlerini sıkıntılarını dinlemek için buradayız. Şu an bulunduğumuz ortamda birçok arkadaşımıza, vatandaşlarımızın, muhtarlarımızın istekleri de olmuştur. Bu istekleri de böyle güzel bir ortamda, güzel bir şekilde değerlendirme imkânımız oluyor. Biz bu tarz çalışmalarla daha çok halkımızla bütünleşmek, daha fazla bir araya gelmek ve daha fazla dertlerimizi sorunlarımızı çözmeye çalışıyoruz. En azından şu anda burada halkımızın isteklerini böyle güzel bir ortamda düzenliyoruz. İnşallah nasip olursa bu programlarımız böyle devam edecektir” dedi.

Ayrıca Şentürk, önümüzdeki hafta ilçelerde de iftar programı düzenleyeceklerini belirtti.