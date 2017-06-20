VEDAŞ’tan iftar yemeği

Ş. tarafından iftar yemeği verildi.

Bulanık Belediyesinin organize ettiği iftar yemeği etkinlikleri devam ediyor. Çadırda verilen iftara Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, Cumhuriyet Başsavcısı Velat Öncel, VEDAŞ İl Müdürü Eşref Şentürk, köy ve mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. İftar öncesi Belediye Başkan Vekili Uzan ile protokol, yemek kazanlarının başına geçerek vatandaşa yemek dağıtımında bulundular.

İftar çadırında vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, hayırsever vatandaşların katkıları ile iftar yemeklerinin verilmeye devam ettiğini belirterek, “Bugünkü iftar yemeğimiz VEDAŞ İl Müdürlüğü tarafından veriliyor. Ben huzurunuzda VEDAŞ İl Müdürümüz Eşref Şentürk Bey’e bu hayırseverliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Ramazan vesilesiyle burada günlük yaklaşık 300 kişiye sıcak yemek veriyoruz. Bu sıcak yemeği veriyoruz derken; hayırsever iş adamlarımız, kurumlarımız yani Bulanık halkımız veriyor. Bu da Bulanıklı vatandaşlarımızın ne kadar hayırsever, cömert olduğunu gösteriyor. Ben bu vesileyle tüm hayırsever iş adamlarımızı ve hayırseverlerimizi tebrik ediyorum. Allah hayırlarınızı kabul etsin diyorum” dedi.

VEDAŞ İl Müdürü Eşref Şentürk ise, “Tüm ülkemize huzur içerisinde bir Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı diliyorum. Bu vesileyle bize bu imkânı sağlayan Bulanık Belediyesine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.