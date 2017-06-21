VEDAŞ’tan iftar yemeği

Ş. (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğü tarafından Malazgirt ilçesinde iftar programı düzenlendi.

İlçedeki bir otelin teras katında verilen iftar programına VEDAŞ Muş İl Müdürü Eşref Şentürk, Malazgirt İlçe Emniyet Müdürü Ömer Akpınar, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut, MHP İlçe Başkanı Yıldırım Tutar, kurum amirleri, STK temsilcileri, muhtarlar, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı. Verilen iftar yemeği sonrası kısa bir açıklama yapan VEDAŞ Muş İl Müdürü Eşref Şentürk, Malazgirt’teki kardeşleriyle iftar açmanın mutluğunu yaşadıklarını belirterek, "Malazgirtli kardeşlerimize yönetim kurulu başkanımız ve genel müdürümüzün selamlarını getirdik. Malazgirtli vatandaşlarımızın gelip bizimle iftarı paylaşması bizi onurlandırmıştır. İnşallah bundan sonraki organizasyonlarımızda daha yeni etkinlikler gerçekleştireceğiz. Bugün burada birlik beraberlik ve kardeşlik örneğinin en güzel görüntüleri verildi. Yüzlerce kişi hep birlikte kardeşçe iftarını açtı. Ramazan ayının manevi havasını hep birlikte teneffüs ettik. Bu da bizi hayli mutlu etti. Davetimize iştirak eden herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.