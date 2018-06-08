Vefat eden bölüm arkadaşlarını mezuniyet töreninde andılar

Geçtiğimiz yıl geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Malazgirt Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencisi Bingöllü Enes Gürtepe (22), bölüm arkadaşları tarafından mezuniyet töreninde anıldı.

Malazgirt MYO’da mezuniyet töreninde anılan Enes Gürtepe, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü öğrencisiydi. Vefat eden Gürtepe’nin fotoğrafını çerçeveleyerek mezuniyet törenine getiren bölüm arkadaşı Yüksel Baran, Gürtepe’nin çok iyi bir insan olduğunu belirterek, ölüm haberine şaşırdıklarını ifade etti. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü programından mezun olan Yüksel Baran, “Mezun olduk ama vefat eden bir arkadaşımız bugün aramızda olamadı, yine de onu unutmadık. İnşallah o da bizi görüyordur. Aslında ansızın gitti beklemediğimiz bir andı. Buradan normal bir öksürük sebebiyle eve gitti. Ertesi gün kalbi krizi geçirerek hayatını kaybetti. Az önce annesiyle de görüştük. Annesinin gelemeyeceğini öğrendik zaten gelemezdi. Ne anlatacağım bilemiyorum. Üniversite de örnek alınacak bir insandı Enes Gürtepe. Geçen sene vefat etti. Bingöllü bu arkadaşımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Kendisini bu mezuniyet vesilesiyle bu şekilde anmak istedik” diye konuştu.