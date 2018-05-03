Voleybolcu öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 13 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza, güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapalı olan Muş-Kulp karayolu Kurtuluş mezrası yakınlarında meydana geldi. Muş’ta hafta sonu yapılacak küçükler voleybol turnuvası için Diyarbakır’dan gelen öğrencileri taşıyan Tuncay B. idaresindeki 21 TD 832 plakalı minibüs, virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada Diyarbakır Çelebieser Ortaokulu Kız Voleybol Takımından 11 öğrenci ile 2 antrenör öğretmen yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaralı öğrencileri hastanede ziyaret eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hamdullah Kardaş; Muş, Batman ve Diyarbakır’dan katılımla yapılacak voleybol turnuvasının 6 Mayıs Pazar günü Muş’ta yapılacağını belirterek, “Bugün teknik toplantımızı yapacaktık. Diyarbakır’dan gelen ekibimiz, Kulp yolunda trafik kazası geçirdi. Hamd olsun ciddi bir yaralanma yok. Sadece bir kızımızda sıyrık var, birinin de ayağında çatlak olabilir” dedi.