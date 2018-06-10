Xiyân Aşireti iftarda buluştu

Kadir gecesi münasebetiyle kentteki bir restoranda düzenlenen iftar programına, aşiret büyükleri başta olmak üzere yaklaşık binin üzerinde aşiret mensubu katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda duaların edilmesi ve ezanın okumasıyla birlikte iftar açıldı.

Yemeğin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Xiyân aşiretine mensup işadamı Seyfetullah Olcay, amaçlarının Kadir Gecesi münasebetiyle aşiret mensuplarını bir çatı altında toplamak olduğunu söyledi. Bin kişinin üzerinde aile ferdinin yemeğe icabet ettiğini hatırlatan Olcay, "Sadece aile fertlerimiz için bir Kadir Gecesi programı düzenledik. Aile fertlerimiz uzun süredir bir araya gelemiyorlardı. Biz de bir araya gelmek istedik. Bu güzel ayda, bu güzel gecede bir araya gelip, manevi duygularımızı pekiştirdik. Xiyân Aşireti olarak Muş’ta birlik ve beraberlik içerisinde yaşamaktayız.” dedi.

Olcay, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Bugün binin üzerinde aile ferdimizin programa katılımı oldu. Aile büyüklerimiz, gençler ve kalabalık bir nüfusa sahip olduğumuz için birbirini tanımayan akrabalarımız burada tanışmış oldu. Biz eski nesiller birbirimizi iyi tanıyoruz ama yeni nesil birbirinden kopuk olduğu için tanışma fırsatı bulamamışlardı. Biz de en azından hepsini bir araya getirdik ve güzel bir oluşum oldu. İnşallah bu uygulamamız sadece bugün için değil, geleneksel olarak devam edecektir. Xiyân Aşireti olarak bir ilke imza attık. Ramazan Bayramı sonrası bir dernek kuracağız. Derneğin ardından bu tür toplantılarımızı en az ayda bir defa olmak üzere bin ve üzeri katılımla Xiyân Aşireti olarak organizeyi edeceğiz. Amacımız aşiret olarak birlik ve beraberliğimizi sağlamak ve sürdürmektir. Ülkemiz için, devletimiz için, geleceğimizin bekası için, gençliğimizin geleceği için böyle bir oluşum yaptık. İnşallah bundan sonra diğer ailelerde böyle bir uygulamayı örnek alırlar."