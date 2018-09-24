Yakıt deposunda uyuşturucu taşıyan 2 kişi tutuklandı

Muş'ta aracın yakıt girişi ve gizli bölmelerine sakladıkları uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takipte içerisinde 2 kişinin bulunduğu araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada yakıt girişi ile aracın tavanı gibi gizli bölümlere yerleştirilmiş satışa hazır vaziyette toplam 5 parça halinde 38.06 gram metamfetamin ve 53.53 gram eroin maddesi ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, "Haklarında ‘uyuşturucu ya da uyarıcı madde imalatı veya ticareti yapmak' suçundan işlem yapılan her 2 şahıs da tutuklanmıştır. İlimizde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan, uyuşturucu madde ticaretinden haksız kazanç sağlayan şahıslar ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.