Yapılandırma süresi 27 Ağustos’a uzatıldı

Belediye Başkanı Feyat Asya, söz konusu yapılandırma süresinin 27 Ağustos’a uzatıldığını belirterek, belediyeye borcu bulunan vatandaşların bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bundan sonraki süreçte herhangi bir yapılandırma öngörmediğini belirten açıklamayı anımsatan Başkan Asya, borçlu mükelleflerin bu durumu göz önünde bulundurması ve bir an önce borçlarını yapılandırması gerektiğini söyledi. 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar müracaatları almaya devam edeceklerini belirten Başkan Asya, vatandaşların başvurularını son güne bırakmaması konusunda uyarılarda bulundu. Başkan Asya, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Emlak, ilan ve reklam, kira, işgaliye, çevre temizlik vergisi, harçlar ve ücretler, katı atık toplama ve bertaraf ücreti, su ve atık su alacakları kapsamında Belediyemize borcu olan vatandaşlarımız için yapılandırma süresi uzatıldı. Aftan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın 27 Ağustos’a kadar Belediyemize başvurmaları gerekiyor. Vatandaşlarımız borçlarını peşin ya da 6, 9, 12 veya 18 taksitle ödeyebilecek. Peşin ödemeyi tercih edecek vatandaşlarımıza yüzde 90 oranında faiz indirimi yapılacağı gibi ödemeleri için de 1 Ekim 2018’e kadar süre verilecek. Taksitli yapacak olan vatandaşlarımızın da ilk taksit son ödeme tarihi 1 Ekim olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın son yaptığı açıklamaya göre önümüzdeki süreçte yeni bir yapılandırma öngörülmediği açıklandı. Borcu bulunan vatandaşlarımız bu durumu göz önünde bulundurarak süre uzatımındaki fırsatı değerlendirmeleri gerekir. 31 Mart 2018 itibariyle gecikmiş borçlara Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncelleme yapılacak. Belediyeye borcu olan vatandaşlardan isteyenlerin peşin, isteyenin taksitli ödeme yapabileceği uygulama kapsamındaki peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranları üzerinden hesaplanan tutardan indirim yapılacak. Vatandaşlar yeniden yapılandırma kapsamında 6 ila 18 ay arasında değişen taksitlerle de ödeme yapılabilecek. Peşin ya da taksitli ödeme tercihinin verilecek dilekçede vatandaş tarafından belirtilmesi gerekiyor. İlk taksit ödeme süresi 1 Ekim 2018 tarihi mesai saati bitiminde sona erecek. Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden ilk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi halinde, kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek. Son olarak borçlu olan vatandaşlarımıza tekrar çağrıda bulunuyoruz. Borçlarından kurtulmaları için bu fırsatı değerlendirmelerini rica ediyoruz ” ifadelerine yer verdi.