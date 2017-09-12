Yaralı bulunan kedi Muş’a sevk edildi

Muş’un Varto ilçesinde yaralı halde bulunan kedi, tedavisi için Muş’a gönderildi

Varto ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan kedi, belediyede görevli veteriner hekim Öznur Çelik tarafından ilk muayenesi yapıldı. Ayaklarında kırık olan kedi, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin’in talimatları doğrultusunda Muş Belediyesi Hayvan Barınağına gönderildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Öznur Çelik, kedinin vatandaşlar tarafından Varto Belediyesine getirildiğini belirterek, “Araç çarpması sonucunda kedinin ayaklarının kırık olduğunu tespit ettik. Sayın Mehmet Nuri Çetin Bey’in talimatı ile Muş Belediyesi Hayvan Barınağında gerekli tedavisinin yapılması için kediyi gerekli tedavisinin yapılması için Muş’a götüreceğiz” dedi.