Yaralı halde bulunan şahin, tedavi altına alındı

Karaburun köyünde avcılar tarafından vurularak yaralandığı düşünülen şahin, Tarım ve Orman Müdür Vekili Veteriner Cem Canol tarafından ön tedavisi yapıldıktan sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ne gönderildi. Burada Prof. Dr. Lokman Aslan tarafından tedavi altına alınan şahinin bacağına dikiş atılıp, yarasına pansuman yapıldı.

Öte yandan, Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan ise yaralı şahin için hassasiyet gösteren köylülere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Yaralı şahinin iyileştikten sonra doğaya salınacağı ifade edildi.