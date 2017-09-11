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11 Eylül 2017 11:52

Yaralı sokak hayvanına belediye sahip çıktı

Muş’un Varto Belediyesi Başkanlığı veteriner hekimi, ilçede başıboş gezen ve yaralı halde bulunan sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.

Yaralı sokak hayvanına belediye sahip çıktı

11 Eylül 2017 11:52


Varto Belediyesine ait itfaiye garajında yaralı bir köpeğin olduğu ihbarını alan Veteriner Hekim Öznur Çelik, hayvana gerekli müdahaleyi yaptı. Ayağına kurtçuk düşen köpeğin tedavisini yapan Öznur Çelik, “Ayak tırnağı kırılan ve oluşan yaraya kurtçuk düşmüş. Gerekli bakım ve tedaviyi yaptık. Daha önce ayağını havada tutan köpek, gerekli müdahalenin ardında ayaklarına tam basarak yürümeye başladı. Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Nuri Çetin’in talimatıyla tüm yaralı hayvanların tedavilerini yapıyoruz. Hayvanlara sahip çıktığı için başta kendisine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.


İtfaiye Eri Serkan Bingölballı ise, garaja indiğinde yaralı bir köpeğin yattığını gördüğünü belirterek, “Veteriner hekimimize bildirdim. Sağ olsun gerekli tedavilerini yaptı. Hayvan daha önce bizden kaçarken şimdi arkamda benle beraber ayaklarına basarak yürümeye başladı. Veteriner hekimimize teşekkür ederim” diye konuştu.




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