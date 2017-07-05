Yaşıtları tatilde kendisi ot toplamakta

İlçeye bağlı Hanoğlu köyünde yaşayan 40 yaşındaki Maşallah Arslan ile 13 yaşındaki kızı Filiz Arslan, hava sıcaklığının gündüz 40 dereceye çıktığı vakitlerde tarlada çalışarak kış aylarında hayvanlarına vermek için ot topluyor. Güneşin altında biçilen otu kızıyla birlikte istif eden Maşallah Arslan, temmuz ayı olması nedeniyle ot toplarken büyük zorluklar yaşadıklarını belirtti. Arslan, “Bu ilçede başka yapacak iş yok. Tek geçim kaynağımız hayvancılık. Bu işi yapmak zorundayız. Biz bu sıcaklarda yetişen otları toplamak zorundayız. Toplamasak bu yakıcı güneş tüm otları yakacak. Ben tek başıma bu otları toplayamam, o yüzden çalışacak kimsem olmadığı için kızımı yanımda getirdim. O bana yardım ediyor. Bu otu kış aylarında hayvanlarımızı beslemek için topluyoruz” dedi.

40 derece kavurucu sıcakta kendini sadece bir hasır şapkayla koruyan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Filiz Arslan ise babasına yardım ettiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Yaşıtları tatilde olan Filiz Arslan, bu kavurucu sıcaklarda babasıyla birlikte tarlada çalışmak zorunda olduğunu kaydetti. Minik Arslan, “Babama yardım ettiğim için çok mutluyum. Erkek kardeşim yok. Ben zaten fazla bir şey yapmıyorum. Traktörün arkasına bağladığımız bu makinedeki otları, kol yardımıyla bırakıyorum. İşim çok eğlenceli. Kendimi güneşten korumak için de bu hasır şapkayı takıyorum” şeklinde konuştu.