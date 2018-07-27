Yaylacıların hayat mücadelesi

Muş’ta yaylalarda hayvanlarını otlatan çiftçiler, elde ettikleri sütten peynir ve peynir ürünleri üreterek satışa sunuyor. Süt, peynir ve diğer ürünleri toprak altında muhafaza eden yaylacılar, zor şartlar altında yaşam mücadelelerini sürdürüyor.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan yaylacı Şakir Erboğan, havaların sıcak olması nedeniyle yaylaya çıktıklarını belirterek, "Şu anda Şenyayla bölgesindeyiz. Hayvanlarımızı otlatmak için buraya geldik. Şimdi bizim memleketimizde sıcak hava hakim. Hayvanlarımızı otlatmak için buradayız. Çobanlık yapıyoruz ve burada çok zahmet çekiyoruz. Peynir yapımı için önce koyunlarımızı sağıyor ve süt elde ediyoruz. Daha sonra ise bu sütü kazanlarda mayalıyoruz. Elde ettiğimiz peynirleri bidonlara doldurarak en azından bir metre kazdığımız toprağın altında saklıyoruz. Bu kazdığımız alana et, süt, peynir saklayabiliyoruz, herhangi bir sorun olmuyor. Biz bu ürünleri satarak geçimimizi sağlıyoruz" dedi.