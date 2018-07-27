Diğer
Kategoriler
27 Temmuz 2018 14:57

Yaylacıların hayat mücadelesi

Muş’ta yaylacılar, büyük zahmetle besledikleri hayvanlardan elde ettikleri süt ve peynirleri satarak geçimlerini sağlıyor.

Yaylacıların hayat mücadelesi

27 Temmuz 2018 14:57


Muş’ta yaylalarda hayvanlarını otlatan çiftçiler, elde ettikleri sütten peynir ve peynir ürünleri üreterek satışa sunuyor. Süt, peynir ve diğer ürünleri toprak altında muhafaza eden yaylacılar, zor şartlar altında yaşam mücadelelerini sürdürüyor.


Gazetecilere açıklamalarda bulunan yaylacı Şakir Erboğan, havaların sıcak olması nedeniyle yaylaya çıktıklarını belirterek, "Şu anda Şenyayla bölgesindeyiz. Hayvanlarımızı otlatmak için buraya geldik. Şimdi bizim memleketimizde sıcak hava hakim. Hayvanlarımızı otlatmak için buradayız. Çobanlık yapıyoruz ve burada çok zahmet çekiyoruz. Peynir yapımı için önce koyunlarımızı sağıyor ve süt elde ediyoruz. Daha sonra ise bu sütü kazanlarda mayalıyoruz. Elde ettiğimiz peynirleri bidonlara doldurarak en azından bir metre kazdığımız toprağın altında saklıyoruz. Bu kazdığımız alana et, süt, peynir saklayabiliyoruz, herhangi bir sorun olmuyor. Biz bu ürünleri satarak geçimimizi sağlıyoruz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç