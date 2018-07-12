Yaylada güneş enerjisiyle tıraş

Muş’ta geçimlerini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, yaylada kısıtlı imkanlara rağmen yaşamlarını sürdürüyor. Muş’a yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Şenyayla bölgesinde hayvanlarını otlatan ve tarım işiyle uğraşan Erhan Ay, diğer yandan da güneş enerjisiyle üretilen elektrikle yaylacıların tıraşlarını yapıyor.

Hayvanları otlatmak için yaylaya çıktıklarını hatırlatan Erhan Ay, "Yaz aylarında hayvan otlatmak için yaylaya geliyoruz. Burada da imkanlar kısıtlı, elektrik yok. Kardeşlerimi, arkadaşlarımı tıraş ediyorum. Burada güneş enerjisiyle elektrik üretiyoruz. İmkanlar kısıtlı ve bizde hayvancılıkla uğraşıyoruz, tarımla uğraşıyoruz. Yaylada yaklaşık olarak 20-25 çadır var. Çoğu hayvancılık için geliyor. Diyarbakır’da yaz ayları kurak olduğu için hayvanları burada otlatmak için geliyoruz. Berberliği kendim öğrendim. Kardeşlerimi, akrabalarımı, buradaki çocukları tıraş ede ede öğrendim. Buradaki çocukların tamamını neredeyse tıraş ediyorum. Her ailede 7-8 çocuk varsa, 4-5’i erkektir. Yani 10 aileden yaklaşık 40-50 çocuğu tıraş ediyorum. Bu çocukları tıraş ederken de herhangi bir ücret talep etmiyorum. Öğrenciyim, kamu yönetimi bölümü okuyorum. Birinci yılı bitirdim, bu yıl da sınava girdim. Bizler yaylada genelde 18 yaşından büyükler pek evde kalmayız, çünkü iş yok batı tarafına işe gideriz. Burada da hayvancılık ve bahçe işi yapıyoruz" dedi.

Tıraş ettiği kardeşi Müslüm Ay ise, "Biz burada hayvancılık ile uğraşıyoruz. Saçlarım uzadığı için ağabeyim tıraş yaptı. Birkaç kardeşim daha var, onları da tıraş etti. Ben yaylada tarımla uğraşıyorum, diğer kardeşim de hayvancılıkla uğraşıyor. Burada yetiştirdiğim sebzeleri Muş’a götürüp satıyorum" diye konuştu.