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04 Temmuz 2017 10:47

Yaylaya çıkan hayvanlar için yalak yapıldı

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı’nın talimatları üzerine yaylaya çıkan hayvanlar için yalak yapıldı.

Yaylaya çıkan hayvanlar için yalak yapıldı

04 Temmuz 2017 10:47


Malazgirt Belediyesi tarafından Selçuklu Mahallesi’ne bağlı su deposu mevkiinde yaptırılan yalak, vatandaşı hayli memnun etti. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Selçuklu Mahallesi Muhtarı Fehim Gün, hayvancılık yapanların en büyük sorunlarından birinin kaymakam tarafında çözüldüğünü belirtti. Muhtar Gün, “İlçemizde hayvancılık yapan vatandaşlarımızın bu sorunları için tam 9 yıldır yazmadığım dilekçe, çalmadığım kapı kalmadı. İlçe Kaymakamımız Sayın Soner Kırlı’ya, bu sorunları ve vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları anlattım. O da bize bunu yaptı, kendisine mahallelim ve burada hayvan otlatan çiftçiler adına minnettarım. Halkımızın gelir kaynağının çoğu hayvancılığa dayalı. Meralarımızın korunması, gelişmesi büyük önem arz etmektedir. İlçemizde tarım ve hayvancılığın gelişmesinde başta Sayın Kaymakamımız ve bu hizmette emeği gecen diğer tüm yetkililerimize teşekkür ediyorum” dedi.




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