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20 Haziran 2017 15:39

Yaz kursları kayıtları devam ediyor

Muş Belediye Başkanlığı ile Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) işbirliğinde gerçekleştirilecek olan yaz kursları kayıtları devam ediyor.

Yaz kursları kayıtları devam ediyor

20 Haziran 2017 15:39


7-14 yaş arası çocukların çeşitli alanlarda eğitim alabileceği yaz kursları kayıtları alınmaya devam ediyor. Toplumun her kesimine hitap edebilecek projelerle gündeme gelen Muş Belediyesi, asli görevlerinin yanı sıra çocukların ve gençlerin gelişimine yönelik yaptığı çalışmalarla sosyal belediyecilik örneği sergiliyor. Geçtiğimiz günlerde Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ile bir araya gelen Belediye Başkanı Feyat Asya, çocukların 2 ay süre ile birçok alanda eğitim alabilecekleri kurslar için protokol imzalamıştı. Gerekli hazırlıkların ardından Muş Belediyesi ve Muş Alparslan Üniversitesi’nce görevlendirilen personeller vatandaşların kayıtlarını almaya başladı. Çocuklarının kurslardan faydalanmasını isteyen veliler, belediye hizmet binasına veya üniversiteye müracaat ederek gerekli işlemleri yapabilecek.


Çocuklarını kurslara kaydedecek olan vatandaşlardan sağlık raporu, kimlik fotokopisi, 250 TL’lik kayıt ücretinin bankaya yatırıldığına dair dekont ve başvuru formu isteniyor. Temmuz ayında başlayacak olan yaz kursları boyunca Muş Belediyesi çocukların kampüse ulaşımını ve oradaki yeme ihtiyaçlarını karşılayacak. ’Haydi Çocuklar Kampüse’ adlı programa katılacak olan çocuklara yüzme kursu, İngilizce eğitimi, Kur’an-ı Kerim, İslam Tarihi derslerinin yanı sıra futbol, basketbol, tekerlik kayak, karate, güreş, badminton ve voleybol gibi spor etkinliğinden yararlanabilecekler.


Yaz kursunda 8 farklı spor branşında alanında ulusal başarıya sahip eğitmenler eşliğinde yapılacak kurslar haftanın 4 günü, saat 10.00-15.00 arasında gerçekleştirilecek. Kurs süresince MŞÜ kampüsünde bulunan olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, halı saha ve inşaatı bitmek üzere olan kampüs camii çocukların hizmetinde olacak.


Kur’an-ı Kerim ve İslam Tarihi kursları kampüs camiinde öğretim elemanları tarafından verilecek. İngilizce konuşma eğitimi ise alanında deneyimli hocalar tarafından üniversite dersliklerinde verilecek.




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