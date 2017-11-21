Kalkınma Bakanlığı Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen ve Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ’Yazarları Eserleriyle Tanıyalım’ projesi kapsamında Kişisel Gelişim Uzmanı-Yazar Sıtkı Aslanhan, lise öğrencilerine konferans verdi. Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen konferansta konuşan Sıtkı Aslanhan, okumanın önemine değindi. Kitap okumayan gencin üniversite sınavlarında başarılı olamayacağını ifade eden Aslanhan, "Yeni sınav sistemi, tamamen kitap okuma üzerinedir. Kitap okumuyorsanız başarılı olma şansınız da yoktur. Onun için lütfen kitap okuyun. Kitap okurken de kaliteli kitap okumayı ihmal etmeyin. En büyük sıkıntı o. Kitap okuyoruz, ama ne okuduğumuz önemli" dedi.

Gençleri internet konusunda uyaran Aslanhan, "Dünyada, bilgisayarın başına oturduktan yarım saat sonra, beyninizin kontrolü bilgisayarın eline geçiyor. Normal şartlarda yapmayacağınız şeyleri yapmaya başlarsınız. Artık beyin sizin değil, bilgisayarın kontrolünde. Onun için kaliteli bir genç bile bilgisayarın başına oturup yarım saat geçtikten sonra, girilmemesi gereken sitelerde dolanır. Yapmaması gereken şeyleri yapıyor. Çünkü, beyin artık onun kontrolünden çıkmıştır. Onun için sanallarda değil, hayatın gerçekleriyle beraber olun" diye konuştu.

Geçmişle günümüzü kıyaslayan Sıtkı Aslanhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün geçmişe göre daha lüks ve daha büyük evlerde oturuyoruz, ama mutsuzuz. Geçmişe göre sağlık imkanları 100 bin kat daha iyi olmasına rağmen daha sağlıksızız. İletişim teknolojisi inanılmaz noktada. Cep telefonumuzu ve interneti kullandığımız halde en uzak veya en yakın olduğu fark etmeksizin her geçen gün insanlarla daha az iletişim kuruyoruz. Uzaya gittik, galaksileri keşfettik, ama kendimizi, eşimizi, çocuklarımızı keşfedemiyoruz. 21. yüzyıl teknolojisinin, bilimin hızla ilerlemesine rağmen her geçen gün daha da mutsuzlaşan insanımıza, gerçek mutluluk ve başarının ne olduğuyla ilgili farklı bakış açısı gelişmeliyiz."

Öğrencilere ’birinci’ olmak ile ’bir inci’ olmak arasındaki farkları anlatan Aslanhan, "Derslerinizde çok başarılı, verilen ödevleri en güzel şekilde yerine getiriyor olabilirsiniz. Sınavlarda en iyi sonuçları alıp, okulda ya da sınıfta birinci olabilirsiniz. Amacınız birinci olarak dengi kişileri geride bırakmak mı, yoksa bir inci olarak aralarından seçilmek mi? İşte bireyin hayatla ilgili en önemli kazanımı bu sorunun cevabında gizli, ’birinci’ olmak mı, ’bir inci’ olmak mı?" ifadelerini kullandı.

Sıtkı Aslanhan, konferans sonunda çocuklara imzalı kitap dağıttı.