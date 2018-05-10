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10 Mayıs 2018 13:52

Yazar Erkovan, Muşlu öğrencilerle buluştu

Muş’ta “Yazarları Eserleri İle Tanıyalım” projesi kapsamında düzenlenen imza ve söyleşi gününün konuğu Yazar Naime Erkovan oldu.

Yazar Erkovan, Muşlu öğrencilerle buluştu

10 Mayıs 2018 13:52


Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen ve Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Yazarları Eserleri İle Tanıyalım” projesi kapsamında, imza ve söyleşi gününün sonuncusu düzenlendi. Muş Öğretmenevinin konferans salonunda sonuncusu düzenlenen imza ve söyleşi gününün konuğu, Yazar Naime Erkovan oldu. Proje Koordinatörü Mehmet Sait Akalın’ın konuşmasının ardından kürsüye çıkan Yazar Naime Erkovan, çeşitli öneri ve tavsiyelerde bulundu. Özellikle okumanın öneminden bahseden Yazar Erkovan, kendi hayatından da bahsederek, “Ali Ural’ın öğrencisiyim. Onu tanıdıktan sonra yazmaya karar verdim” dedi.


Okuma-yazmanın hayatın bir parçası olduğunu belirten Erkovan, imza ve söyleşi gününün birçok yerde uygulanmadığını ve bu yüzden Muşlu öğrencilerin seçilmiş bir topluluk, seçilmiş kişiler olduğunu belirterek, ellerindeki şansın kıymetini bilmelerini istedi. Ayrıca, yazarlık işinin öğrenilebilir olduğunu belirten Yazar Erkovan, yazar olmanın en büyük ayağının iyi eserleri okumak olduğunu söyledi.


Konuşmasının sonrasında öğrencilerle yakından ilgilenen Yazar Erkovan, dağıtımı yapılan eserlerini imzalayarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.




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