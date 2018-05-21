Yazla köylülerinin ceviz yetiştiriciliği için talip

Vali Aziz Yıldırım’a köy ziyaretlerinde, Vali Yardımcısı Abdulkadir Okay, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Ali Akyıldız, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, VEDAŞ İl Müdürü Eşref Şentürk, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ergün Çolakoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, İl Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Serdar Özkan eşlik etti. Vali Yıldırım ve beraberindekileri köy girişinde köy muhtarı M. Mustafa Çağlayan ile köylüler karşıladı. Burada köylülere yönelik bir konuşma yapan Vali Yıldırım, “Değerli hemşerilerim bugün sizleri ziyaret etmek ve sizlerle bir arada olmak istedim. İl merkezine 25 kilometre mesafede olan köyde 118 hanede yaklaşık 580 vatandaşımız yaşamaktadır. Taleplerinizi dinledim ve gerekli çalışmalar yapılması için talimat verdi. Zaten bu ziyaretlerimde ilgili kurum müdürlerimde bizlere eşlik ediyor ki sizlerin soruları olursa istekleri olursa kurum amirlerimizden bizzat yerinde çözüm odaklı yaklaşım olsun istiyorum. Yol talebi çok fazla ama zaten stabilize çalışmalarımız olmuş ve BSK çalışmamız da 2018 yılı planında yer alıyor. Özel İdaremizin yol ağı 2800 kilometre dolayısıyla bu çalışmamızda öncelik sırası var. Bize gelen ödeneklerin tamamı sizler için kullanılıyor. Bu ödenekleri tüm köylerimize paylaştırıyoruz” dedi.

Özellikle sizden gelen taleplerden birinin çok hoşuna gittiğini ifade eden Vali Yıldırım, “Arazileriniz var. Bizde sizlere talebiniz doğrultusunda ceviz fidanları verelim. Sizlere hem aş hem iş olsun. Hem siz ekonomik olarak kar edin hem ülkemiz. Uygun arazilerinizi gerekli ön çalışmalarınızı yaparak hazırlayın Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürümüz de yanımızda iken Orman Müdürlüğü ile yaptığı protokol çerçevesinde bizlerde sizlere ceviz fidanları verelim. Bunlara iyi sahip çıkın. Sizler arazimiz var sulamak içinde imkânımız var. Bizlere fidan verin yetiştirelim dediniz bizde size bunu seve seve yaparız. Köyümüzde yaptıklarımıza baktığımda Özel İdaremizce 2016-2018 yıllarında 996,815 TL’lik kamu yatırımı yapılmıştır. Köyümüze 2015 yılından 2018 Mayıs ayına kadar Sosyal yardım giderleri olarak 729,561 TL, yaşlı, engelli evde bakım yardımları için 341,875 TL ödeme yapılmış ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüz tarafından yapılan desteklemelerde 167,060 TL tarım desteklemelerinden faydalandırılmıştır” şeklinde konuştu.

Yazla köyü ziyaretinde Valimiz Aziz Yıldırım, Cemile Çidik adlı kadının da talebini dinleyerek gereği için Sağlık Müdürü ile Sosyal Yardımlaşma Müdürüne talimat verdi. Buradaki ziyaretin ardından Valimiz Aziz Yıldırım beraberindekiler ile birlikte buradan Yedipınar köyüne hareket etti.