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06 Temmuz 2018 14:12

Yeni Mahalle Bilgi Evi inşaatı hızla ilerliyor

Muş Belediyesi, vatandaşların bilgiye ulaşmalarını kolaylaştıracak ve güzel vakit geçirebilmelerini sağlayacak tesisler kurmaya devam ediyor.

Yeni Mahalle Bilgi Evi inşaatı hızla ilerliyor

06 Temmuz 2018 14:12

Bu kapsamda Yeni Mahalle’de kurulan bilgi evi inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.


Sosyal belediyecilik alanında önemli hizmetler hayata geçiren Muş Belediyesi tarafından Yeni Mahalle’de uygulamaya başlanan ‘Bilgi Evi’ projesi devam ediyor. Sezon başında uygulamaya alınan proje, yapılan çalışmaların neticesinde gün yüzüne çıkmaya başladı. Faaliyete giren mevcut bilgi evleri gibi iki katlı yapılan tesisin kaba inşaatında sona gelindi. Çevre düzenlemesi yapılan tesisin yılsonuna kadar hizmete sunulması planlanıyor.


Bilgi Evleri projesinin Muş Belediyesinin sosyal belediyecilik alanında yaptığı en önemli hizmetler arasında yer aldığını belirten Belediye Başkanı Feyat Asya, insan odaklı hizmetlerin önemine dikkat çekti. Geçen yıl Muratpaşa ve Sunay mahallelerinde iki bilgi evini yaparak hizmete sunduklarını anımsatan Başkan Asya, o tesislerden insanların istifade ettiğini müşahede etmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.


Başkan Asya, “Vaatlerimizin arasında bulunan Bilgi Evleri projesini mahallelerimizde uygulamaya devam ediyoruz. Geçen yıl iki mahallemizde bu tesislerimizi açtık. Şu anda Zafer ve Yeni mahallelerde iki projemiz uygulanıyor. Aynı şekilde bu yıl diğer mahallelerimizin bir kaçında da aynı tesisleri yapmayı planlıyoruz. Uygulamaya aldığımız projeleri yılsonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın rahat bir şekilde bilgiye ulaşmalarını sağlıyoruz. Aynı şekilde kadın kardeşlerimizin faydalanabileceği kurslara ev sahipliği yapıyoruz. Vatandaşlarımızın vakitlerini değerlendirebileceği alanlar oluşturarak sosyal sorumluluğumuzun yerine getirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah bu komplekslerimizin sayılarını daha da arttıracağız” dedi.




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