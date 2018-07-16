“Yeniden Diriliş 15 Temmuz” isimli tiyatro oyunu sahnelendi

Bulanık Kaymakamlığı Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen ve İstanbul Söz Sanat Tiyatrosu Topluluğu tarafından sunulan gösteride, Fetuhlahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) vurgu yapıldı ve darbe girişiminin öncesi verilen subliminal mesajlara dikkat çekildi. Gösteride, şehit olan 15 Temmuz kahramanları da unutulmadı. Özellikle darbeci general Semih Terzi’yi göğsünden vurarak öldüren ve ardından diğer darbe yanlısı askerler tarafından şehit edilen Ömer Halisdemir’in, darbenin seyrini değiştiren kahramanlığını anlatan sahneler izleyenleri duygulandırdı. 15 Temmuz kahramanlıklarının anlatıldığı ve birlik mesajlarının verildiği gösteri ayakta alkışlandı.

Gösteri sonrası Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan tarafından sanatçılara plaket verildi. Tiyatro gösterisinin ardından etkinliğe katılanlar, Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla konvoy oluşturarak ilçe merkezinde tur attı. İlçedeki camilerden salaların okunmasıyla birlikte etkinliğe katılanlar hükümet konağı önünde nöbet tutmaya başladılar.

Etkinliğe Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, Cumhuriyet Başsavcısı Velat Öncel, Ak Parti İlçe Başkanı Ali Bulut, Garnizon Komutanı Ömer Altaş, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Daştan, Hakimler, savcılar, Kurum amirleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.