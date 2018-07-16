Diğer
Kategoriler
16 Temmuz 2018 01:47

“Yeniden Diriliş 15 Temmuz” isimli tiyatro oyunu sahnelendi

Muş’un Bulanık ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında “Yeniden Diriliş 15 Temmuz” isimli tiyatro oyununun gösterimi yapıldı.

“Yeniden Diriliş 15 Temmuz” isimli tiyatro oyunu sahnelendi

16 Temmuz 2018 01:47


Bulanık Kaymakamlığı Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen ve İstanbul Söz Sanat Tiyatrosu Topluluğu tarafından sunulan gösteride, Fetuhlahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) vurgu yapıldı ve darbe girişiminin öncesi verilen subliminal mesajlara dikkat çekildi. Gösteride, şehit olan 15 Temmuz kahramanları da unutulmadı. Özellikle darbeci general Semih Terzi’yi göğsünden vurarak öldüren ve ardından diğer darbe yanlısı askerler tarafından şehit edilen Ömer Halisdemir’in, darbenin seyrini değiştiren kahramanlığını anlatan sahneler izleyenleri duygulandırdı. 15 Temmuz kahramanlıklarının anlatıldığı ve birlik mesajlarının verildiği gösteri ayakta alkışlandı.


Gösteri sonrası Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan tarafından sanatçılara plaket verildi. Tiyatro gösterisinin ardından etkinliğe katılanlar, Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla konvoy oluşturarak ilçe merkezinde tur attı. İlçedeki camilerden salaların okunmasıyla birlikte etkinliğe katılanlar hükümet konağı önünde nöbet tutmaya başladılar.


Etkinliğe Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, Cumhuriyet Başsavcısı Velat Öncel, Ak Parti İlçe Başkanı Ali Bulut, Garnizon Komutanı Ömer Altaş, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Daştan, Hakimler, savcılar, Kurum amirleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç