Yeşilay'ın destek verdiği futbol kulübünün büyük başarısı

Muş'un Malazgirt ilçesinde yaz tatilinin başlamasıyla birlikte Yeşilay Cemiyeti ile 1071 Malazgirt Spor Kulübü ortaklaşa bir projeye imza atarak, ilçe merkezinde 12-17 yaş arası yaklaşık 100 genci futbol ile buluşturup her türlü kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı başardılar.

Yeşilay'ın katkılarıyla 1071 Malazgirt Spor Kulübü tarafından 17 Şubat 2018'de startı verilen ve 25 Ağustos 2018'de sona eren ‘Hayata sporla yeşil ışık yak' projesi kapsamında Malazgirt'te 100 kadar genci sokak ortamından spor ile uzak tutmayı başardılar.

“Çocukları zararlı alışkanlıklardan uzak tuttuk”

Çok sayıda Malazgirtli çocuğun ilgi gösterdiği projede Yeşilay Cemiyetine verdikleri destekten dolayı teşekkür eden 1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı İbrahim Kaddafi Türeli, “Yeşilay olmasaydı başaramazdık. Yeşilay Cemiyeti ile kulübümüz 1071 Malazgirt Spor ortaklaşa bir projeye imza atarak 100 Malazgirtli evladımızı sokak ortamı ve teknoloji bağımlığından uzak tutmayı başardığımız için çok mutluyuz. Projemiz 25 Ağustos 2018'de bitmesine rağmen çocuklarımızın yoğun ilgi ve alakalarından dolayı gönüllü olarak hala projeye devam ediyoruz. Hafta içi hafta sonu demeden çocuklarımızı gönüllü olarak çalıştırmaya devam ediyoruz.” dedi.

“Yeşilay Cemiyetinin yaktığı yeşil ışık hala sönmedi”

Yeşilay Cemiyetinin yaktığı yeşil ışık hala sönmediğini, aksine daha da ışığı gürleştiğini ifade eden Başkan Türeli,” Bu ışık sayesine ilçemizde 6 tane 11 ile 13 yaş arası evladımız süperlig lig takımlarımızdan Erzurumspor Kulübü alt yapısına kazandırdığımız için çok mutluyuz. Bu ışık sayesinde 100 evladımız ilk günkü aynı heyecanla spor yapmaya devam ediyor. Tarihi Malazgirt ilçemize bir ışık yakan Yeşilay Cemiyetine Malazgirt halkı adına çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler Yeşilay Cemiyeti ilçemize yeşil bir ışık yaktığın için” dedi.

Yeşilay sayesinde tam teşekküllü bir kulüp havasına girdiklerini belirten Baş Antrenör Kasım Bölüm, Yeşilay Cemiyetini projesi Malazgirt'te yaşayan dezavantajlı evlatlarımız için bir şanstı dedi. Baş Antrenör Bölüm, ”Yeşilay Cemiyeti ile birlikte yürüttüğümüz proje sayesinde tam bir kulüp havasına girdik. Kulübümüze profesyonel anlamda koordinatörlük yapacak. Sinop Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü bitirmiş Çiğdem Kılıç kardeşimizi getirdik. 1071 Malazgirt Spor Koordinatörü olan Çiğdem Kılıç kardeşimize şanlı kulübümüze hoş geldin diyoruz. Çok şükür idari ve sportif ekibimiz çok güçlendi” dedi.