Yılda 2,3 milyon işçi iş kazasında ölüyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından başlatılan ’Hedef Sıfır’ projesi kapsamında Bakanlık bürokratları Muş’a geldi. Çeşitli ziyaretlerde bulunduktan sonra Muş Ticaret ve Sanayi Odasının (MUŞ TSO) konferans salonunda inşaat sektörü işverenleriyle toplantı düzenleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Serhat Ayrım, geziyle ilgili bilgilendirme yaptı. Daha önce ’Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’ programı kapsamında 81 ili 2 kez gezdiklerini söyledi. Ayrım, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2017 yılı içerisinde ilan ettiği ’Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’ kapsamında Sayın Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu tarafından ’Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’ programı başlatıldı. 2017 yılında başlatılan bu seferberliğin ana konusu 81 ilimizin tamamını kapsayan ’Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’ olarak belirledik. Bunun ilk startı Konya’dan verildi. 81 ilimizi 12 grup halinde 2 defa dolaştık ve gerekli bilgilendirmeleri yaptık. İkinci aşamada ise, en çok iş kazalarının olduğu inşaat sektörünü ele aldık. Bunun startını da İstanbul’da ’Hedef Sıfır’ deklarasyonuyla verdik. Biz de illerimizde gruplar halinde dolaşarak inşaatlarda iş kazalarının önüne geçmek için gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz. Doğu Anadolu Bölgesi’nde Muş’tan başlayıp Artvin’e kadar ben ve ekibim geziyoruz" dedi.

"Her yıl 2,3 milyon işçi ölüyor"

Her yıl 2,3 milyon işçinin, iş kazası veya meslek hastalığından dolayı öldüğünü ifade eden Ayrım, şöyle konuştu:

"Konunun önemi açısında birkaç rakam vermek istiyorum. Dünyada her 15 saniyede 160 işçi iş kazası geçirmekte, her 15 saniyede bir işçi iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda ölmektedir. Dolayısıyla her gün yaklaşık 6 bin kişi iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölmektedir. Her yıl 2,3 milyondan daha fazla kişinin öldüğü anlamına gelmektedir. İş kazaları ve meslek hastalıklarının ekonomik maliyeti de çok yüksektir. Bu da dünya gayri safi milli hasılanın yüzde 4’üne, yani 3 trilyon dolar gibi ciddi bir rakama tekabül etmektedir."

"Türkiye’de iş kazası oranı düştü"

Türkiye’de iş kazası oranının 100 binde 16,7’den 9’a düştüğünü dile getiren Serhat Ayrım, "Biz de bu konuda 2002 yılından bugüne kadarını baz alırsak çok yol kat ettik, ama istediğimiz seviyede değil. Çünkü 2002 yılında 727 bin olan iş yeri sayımız, yüzde 141 artışla 1,7 milyona ulaşmış. 2002 yılında 5,2 milyon olan çalışsan sayımız ise yüzde 164 artarak 13,7 milyona ulaşmış. Bu önemli artışlar karşısında ölümlü iş kazası oranı 100 binde 16,7’den 9’a düşmüş. Ciddi bir düşüş var ama yeterli görmüyoruz. Çünkü bizim hedefimiz sıfır iş kazasıdır. Bir kişinin bile ölümü bizim için üzüntü kaynağıdır. Onun için bu konuda çok ciddi çalışıyoruz, geziyoruz, anlatıyoruz. Tabi bu tek bizim çözeceğimiz sorun değil. İşçi, işveren ve devlet, hep beraber el ele vererek bu sorunu çözmemiz lazım. Biz buraları denetlemeye değil, sorunları çözmeye geliyoruz. Program kapsamında inşaatları gezdik, işverenlerle, işçilerle görüştük. Bizim buradaki amacımız ceza kesmek değil, iş kazalarını önlemektir" ifadelerini kullandı.

Ayrım’ın konuşmasının ardından uzmanlar tarafından işverenlere sunum yapıldı.