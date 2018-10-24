Yıldızlı Han ve bilgi evlerinde inceleme

Kamu kurumlarla yaptığı işbirliği sayesinde önemli hizmetler hayata geçiren Muş Belediyesi, bu konudaki çalışmalarını hassasiyetle sürdürüyor. 2014 yılından itibaren proje belediyeciliğinin geliştirildiği Muş Belediyesinde bütçe konusunda yaşanan sıkıntılar asgariye indirildi. Karni Deresi Rekreasyon Projesi ile 90 bin metrekare alan üzerine yapılan Lale Vadisi Parkı, tarihi çarşı ve yapıların aslına uygun bir şekilde gün yüzüne çıkması için hazırlanan projeler ve bilgi evleri kompleksi gibi projeler Bakanlıklar ve bağlı kuruluşları ile işbirliği içinde hayata geçirildi.

Restorasyon çalışmaları devam eden Yıldızlı Han ve iki yıldır hizmet veren bilgi evlerindeki işleyişi yerinde görmek için gelen DAP İdaresi Beşeri Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörü Ferhat Gök, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı sektör üyeleri Abdulkadir Yalvaç ve Ayşe Emeç, söz konusu yerlerde incelemelerde bulundu.

Etüd ve Proje Müdürlüğü yetkililerinin eşlik ettiği heyet, ilk olarak Yıldızlı Han'da incelemelerde bulundu. Yapımı devam eden ve sezon sonunda tamamlanarak hizmete sunulması planlanan tarihi mekândaki çalışmaları inceleyen heyet, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Muratpaşa Müştak Baba Bilgi Evi ve Sunay Mahallesi Şehit Polis Murat Yılmaz Bilgi Evine geçen heyet, buradaki faaliyetleri yakından inceledi. Bilgi evlerinin işleyişi hakkında sorumlu personellerden bilgi alan heyet, orada bulunan kursiyer ve vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra tesisten ayrıldı. İncelemelerin ardından Muş Belediyesi yetkilileri tarafından uğurlanan heyet, daha sonra izlenimleri ile ilgili değerlendirme raporu hazırlayacak.