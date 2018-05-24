Yuvadan düşen yavru karga için seferberlik

İstasyon Caddesi üzerindeki valilik binası karşısında bir ağacın üzerindeki yuvasından yere düşen yavru kargayı, minik Ahmetcan’ın dikkati kurtardı. Yavru kargayı yerden alan ve karton bir kutunun içerisinde muhafaza eden Ahmetcan, durumu Muş Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yuvanın bulunduğu ağaca merdiven uzatarak, yavru kargayı yeniden yuvasına yerleştirdi. İtfaiye ekiplerinin kargayı yuvaya bırakmasının ardından Ahmetcan Sönmez ekiplere teşekkür etti.

Bu sırada yavru karganın annesi ise adeta telaş içerisinde olanları.

Karganın yuvadan düşme anını İHA muhabirine anlatan Ahmetcan Sönmez, "Karga yuvasından kaldırımın üzerine düştü. Bende onu aldım bir kutuya koydum ve kendisine yem ve su verdim. Daha sonra itfaiye ekiplerini aradım ve ekipler geldi, onu yuvasına koydu. Bu duyarlılıklarından dolayı kendilerine teşekkür ederim" dedi.