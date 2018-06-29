Yüzme havuzu kısa sürede faaliyete geçiyor

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Muş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hamdullah Kardaş, mevcut ısıtma sisteminin propan gazı ile sağlandığını ve yakıt ikmalinin şehir dışından sağlanmasının sıkıntı oluşturduğunu söyledi. Durumun Gençlik ve Spor Bakanlığına bildirildiğini ifade eden Kardaş, "Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzun ısıtma sistemini propan gazı ile sağlıyorduk. Bu süreçte propan gazını il dışından temin ettiğimiz için ulaşım konusunda bir takım sorunlarla karşı karşıya geliyorduk ve maliyet olarak külfeti daha fazlaydı. Durumu Gençlik ve Spor Bakanlığına bildirerek gerekli yazışmaları tamamladık ve doğalgaza geçme noktasında olumlu sonuç aldık. Kısa süre içerisinde doğalgaz dönüşümünün tamamlanması durumunda havuzumun yeniden vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz" dedi.