Zabıta ekipleri, fırın denetimlerini sıklaştırdı

Vatandaşların sağlığını tehdit edecek unsurları kaldırmanın gayretinde olan Muş Belediyesi, sık sık alışveriş yapılan iş yerlerine yönelik denetimlerini yapmaya devam ediyor. Zabıta ekipleri, istenilen koşulları yerine getirmeyen 2 fırına cezai işlem uyguladı. Yapılan denetimlerde ekmeklerin sağlığa uygun bir ortamda üretilip üretilmediğinin yanı sıra gramajların standartlara uygun olup olmadığı kontrol edildi. İlde periyodik olarak gerçekleştirilen denetimler, Ramazan ayı içerisinde de devam ederken, vatandaşların sağlıksız gıda ürünlerinden uzak tutulması için gerekli tüm önlemlerin alınacağı bildirildi.

Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ekmek ve unlu mamul satışı yapan iş yerlerinde; işyeri açma ve çalıştırma ruhsat kontrolleri, ekmek ve pidelerin etiket ve gramaj kontrolleri, un depolama ve ekmek imalat yerlerinde çalışan personelin kılık kıyafetinin uygunluğu gibi kontrolleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

Denetimlerde görülen eksikliklerin giderilmesi açısından iş yeri sahiplerine süre verilirken, verilen süre sonunda eksikliklerin giderilmemesi durumunda Zabıta Yönetmeliği ve Kabahatler Kanununun ilgili maddeleri gereğince cezai işlem uygulanıyor.

Bu tür denetimleri önemseyerek yaptıklarını ifade eden Belediye Başkanı Feyat Asya, “Ramazan ayında vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile alışveriş yapabilmelerini sağlamak amacıyla zabıtamız gece gündüz denetimlerini sürdürecek. Standartların dışına çıkan hiçbir esnafımıza müsamaha gösterilmeyecek. Ekmek ve unlu mamullerin satışının yapıldığı işletmeleri sürekli denetliyoruz. Bilinçli tüketiciler olarak bu konuda vatandaşlarımızın da desteklerini bekliyoruz. Hemşehrilerimiz ekmek, pide ve diğer unlu mamul imalathanelerine yönelik şikayetlerini bizlere ulaştırabilirler. Özellikle gıda maddeleri konusunda vatandaşların endişelerinin ortadan kalkması amacıyla denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecek. Denetimlerde ağırlıklı olarak hijyen koşulları, ruhsat, vergi levhası ve çalışanların temizliği konusunda incelemeler yapılıyor. Çalışanların kılık kıyafetinden iş yeri temizliği ve üretim araçlarının temizliğini inceleyen ekiplerimiz, titiz bir çalışma gerçekleştirerek, vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile alışveriş yapmalarını sağlıyorlar” diye konuştu.