Zabıta ekiplerinden iftar sonrası dilenci operasyonu

Zabıta ekipleri; cami önleri, kavşak ve yaya kaldırımlarında vatandaşların dini duygularını istismar ederek dilencilik yapanları yakalayıp, il dışına gönderiyor. Ramazan ayını fırsat bilip duygu sömürüsü yaparak dilenenlere karşı önlemlerini arttıran ekipler, özellikle şehir merkezindeki cami önlerinde vakit namazlarında önlemlerini arttırdı.

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte kent merkezindeki dilenci sayısının artış göstermesi zabıta ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler; cami önleri, kavşak ve yaya kaldırımlarında vatandaşları rahatsız ederek dilencilik yapanları yakalayıp, Zabıta Müdürlüğüne götürdü. Toplanan dilencilerle ilgili gerekli işlemler yapıldı.

Operasyonda yakalanan dilencilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesi gereğince yasal işlem ve cezai işlem uygulanarak üzerlerinde tespit edilen paralara da el konuldu. Muş Belediyesi, vatandaşları rahatsız ederek dilenciliği bir meslek haline getirmiş kişiler ile ilgili belediyenin Alo 153 numaralı hattına bildirilmesi durumunda gerekli işlemlerin yapılacağını bildirdi. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, vatandaşları rahatsız ederek cadde ve sokaklarda dilencilik yapanlara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Ekiplerimiz ana ve ara caddelerin yanı sıra ibadethanelerin önünde dilenenleri toplayarak gerekli işlemleri yapıyor. Bu kapsamda yakalanan dilencilere cezai işlem uygulandıktan sonra il dışına gönderiliyor. Yabancı uyruklu dilenciler de gerekli işlemlerin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim ediliyor. Vatandaşlarımızın, cadde ve sokaklarda dilencilik yapanları belediyemizin Alo 153 numaralı istek ve şikayet hattına bildirmelerini rica ediyoruz. Bizlere ulaştırılan ihbarlarla ilgili gerekli işlemler anında yapılıyor. Ekiplerimiz, halkımızın rahatı ve huzuru için bu tür çalışmalarını sürdürmeye devam edecek. Vatandaşlarımızdan, dilenmeyi meslek haline getirenlere para vermemelerini rica ediyoruz" denildi.