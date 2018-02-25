Zabıtadan dilenci operasyonu

Havaların ısınması ile birlikte kent merkezinde dilenci sayısının artış göstermesi, Muş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Zabıta ekipleri cami önleri, kavşak ve yaya kaldırımlarında vatandaşların dini duygularını istismar ederek dilencilik yapanları yakalayıp, il dışına gönderiyor. Cami önleri, kavşak ve yaya kaldırımlarında vatandaşları rahatsız ederek dilencilik yapanlar Zabıta Müdürlüğü’ne götürülürken kent dışından geldikleri belirlenen dilenciler ise, ekiplerce il dışına gönderildi. Operasyonda yakalanan dilencilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33. Maddesi gereğince yasal işlem ve cezai işlem uygulanarak üzerlerinde tespit edilen paralara da el konuldu. Muş Belediyesi, vatandaşları rahatsız ederek dilenciliği bir meslek haline getirmiş kişiler ile ilgili belediyenin ALO 153 numaralı hattına bildirilmesi durumunda gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz, ana ve ara caddelerin yanı sıra ibadethanelerin önünde dilenenleri toplayarak gerekli işlemleri yapıyor. Bu kapsamda yakalanan yerli dilencilere cezai işlem uygulandıktan sonra il dışına gönderiliyor. Yabancı dilenciler de gerekli işlemlerin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğü’ne teslim ediliyor. Bizlere ulaştırılan ihbarlarla ilgili gerekli işlemler anında yapılıyor. Ekiplerimiz, halkımızın rahatı ve huzuru için bu tür çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir" denildi.