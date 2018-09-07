Zafer Mahallesi Bilgi Evinde sona gelindi

Çevre düzenleme çalışmalarının yapıldığı tesis, önümüzdeki günlerde hizmete açılacak.

Muş Belediyesinin sosyal belediyecilik alanındaki önemli projeleri arasında yer alan bilgi evleri yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Zafer Mahallesi’nde uygulanan bilgi evi projesi tamamlanma aşamasına geldi. Sezon başında uygulamaya alınan proje, yapılan çalışmaların neticesinde gün yüzüne çıkmaya başladı. Faaliyete giren mevcut bilgi evleri gibi iki katlı yapılan tesisin kaba inşaatı tamamlandı. Çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiği tesisin kısa sürede açılışının yapılması planlanıyor.

Projenin detayları hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, projenin Muş Belediyesinin sosyal belediyecilik alanında yaptığı en önemli hizmetler arasında yer aldığını belirterek, insan odaklı hizmetlerin önemine dikkat çekti. Geçen yıl Muratpaşa ve Sunay mahallelerinde iki bilgi evini yaparak hizmete sunduklarını anımsatan Başkan Asya, o tesislerin kurumsallaşma adına önemli mesafe kat ettiğini, vatandaşların bu tesislerin işlevinin farkına vardıklarını sözlerine ekledi. Başkan Asya, “Vaatlerimizin arasında bulunan bilgi evleri projesini mahallelerimizde uygulamaya devam ediyoruz. Geçen yıl iki mahallemizde bu tesislerimizi açtık. Şu anda Zafer ve Yeni mahallelerde iki projemiz uygulanıyor. Aynı şekilde diğer mahallelerimizin bir kaçında da aynı tesisleri yapmayı planlıyoruz. İnşaat çalışmalarının tamamlandığı tesisin çevre düzenlemesi yapılıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde bilgi evlerimizin açılışını yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu tesislerimizde vatandaşlarımızın ücretsiz bilgiye ulaşmalarını sağlıyoruz. Aynı şekilde kadın kardeşlerimizin faydalanabileceği kurslara ev sahipliği yapıyoruz. Vatandaşlarımızın vakitlerini değerlendirebileceği alanlar oluşturarak sosyal sorumluluğumuzun yerine getirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah bu komplekslerimizin sayılarını daha da arttıracağız” dedi.