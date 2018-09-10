Zafer mahallesinin tüm yolları yenilendi

Muş Belediyesi'nin üst yapı çalışmaları kapsamında Zafer Mahallesinde yürütülen çalışmalarda sona yaklaşılırken, iki aylık çalışmanın neticesinde tüm yolları yenilendi.

Muş Belediyesi vatandaşların kaliteli hizmet almasını sağlamak, kente yeni ve modern bir çehre kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. 2018 yılı çalışma sezonunu yoğun bir şekilde geçiren Muş Belediyesi, üst yapı çalışmaları ile mahalleleri şekillendirmeye devam ediyor. Geçen yıl içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının büyük bir kısmı yenilenen Zafer Mahallesi'nde başlatılan üst yapı çalışmaları ile tamamlanma aşamasına geldi. Kazı ve döşeme çalışmalarından dolayı tahrip olan tüm ara ve ana caddeler, Muş Belediyesi ekiplerinin gayretleri ile yeni yüzüne kavuştu. Zafer Mahallesindeki tüm yolları asfaltlayan ekipler, yer yer kaldırım çalışmalarını sürdürüyor. Yeni yol ve kaldırım taşlarına kavuşan mahalle sakinleri, çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Feyat Asya ve Muş Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Yol yapım çalışmaları ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Feyat Asya, kentin birçok noktasında ekiplerin çalıştığını kaydederek, eksikliklerin giderilmesi için yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirtti. Bu yıl üst yapı çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyleyen Başkan Asya, “Geçen yıl başlattığımız alt yapı projemizden sonra halkımıza şu sözü verdik. Şehrimizi yeni şebekelere kavuşturarak ciddi bir sorunu ortadan kaldıracağız aynı zamanda tahrip olan ve değişimi elzem olan tüm yollarımızı yenileyeceğiz. Allah'a şükürler olsun ki bugün yaptıklarımız ile bir kez daha verdiğimiz sözlerin arkasında durduk. Zafer Mahallesinin tüm ara ve ana caddelerini yenilemeyi başardık. Asfaltlama çalışmalarının tamamlandığı mahallemizin bazı bölgelerinde kaldırım çalışmaları devam ediyor. İnşallah bunları da en kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Bu vesile ile bir kez daha Zafer Mahallesi sakinlerine anlayışlarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Üst yapı çalışmalarının diğer mahallelerde de devam ettiğini anımsatan Başkan Asya, “Şehrin genelinde yol onarım ve yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Alt yapı kazı ve döşeme çalışmaları tamamlanan mahallelerin yollarını bir bütün değişiyoruz. Sütlüce Mahallesi'nin geneli sathi asfalt kaplama yaptık. Zafer Mahallesindeki çalışmalarda tamamlanma aşamasına geldi. Şuanda Yeşilyurt Mahallesinin bir kısmında asfalt ve kaldırım çalışmaları yapılırken, bazı bölgelerde asfalta hazırlanıyor. Hemen akabinde 15 Temmuz Mahallesinin üst yapısına el atacağız. Kısaca mevsim şartları el verdiği müddetçe söz verdiğimiz gibi yaptığımız çalışmaları gün yüzüne çıkarmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.