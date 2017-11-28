Zırhlı araçla kaçakçılık

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütlerinin finans kaynaklarından biri olan gümrük kaçağı sigara ele geçirmeye ve sigara kaçakçılığından elde edilen gelirlere yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde, Bulanık ilçesi sanayi bölgesinde bir güvenlik şirketine ait zırhlı araçtan başka bir araca sigara aktarıldığının görülmesi üzerine yapılan aramada, sigara aktarılan araçtan 2 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Ayrıca, güvenlik şirketine ait araçtan 120 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile bu telefonlara ait şarj aletleri ele geçirilmiş ve araçlar içerisinde bulunan 4 kişi yakalanmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" ifadeleri kullanıldı.