15 Temmuz şehitlerinin çocukları Nevşehir’de

yıldönümünde, Nevşehir Belediyesi ve 15 Temmuz Şehitleri Derneği işbirliğinde Kapadokya gezisi için bir araya geldi.

Düzenlenen kahvaltıya Nevşehir Vali Vekili Ahmet Soley, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Nevşehir Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüseyin Şener ile 15 Temmuz Şehitleri Derneği yöneticileri katıldı.

15 Temmuz şehitlerinin çocukları ile aynı masada kahvaltı yapan Vali Vekili Ahmet Soley ve Belediye Başkanı Atilla Seçen, çocuklarla bol bol sohbet yaptı.

Kahvaltı sonrasında kahvaltıya katılan 20 şehit çocuğuna Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlatılan hediyeler, Nevşehir Vali Vekili Ahmet Soley ve Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen tarafından takdim edildi.

15 Temmuz Derneği tarafından daha sonra Nevşehir Vali Vekili Ahmet Soley ve Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’e gerçekleştirilen organizasyona katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

15 Temmuz Derneği’nden Psikolog Gülbahar Eda Erbaş ve avukatlardan oluşan bir grubunda yer aldığı Kapadokya bölgesi gezisi, Nevşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Şehitler Parkı’nın gezilmesi ile başladı.

Park içerisinde yer alan 15 Temmuz Vatan Şehitleri Anıtı’nın ziyareti sırasında çocukların oldukça duygusal anlar yaşadığı gözlendi.

15 Temmuz şehitleri ile tüm şehitlerimiz için dua yapılmasının ardından geziyi izleyen TRT’ye açıklamalarda bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen , 15 Temmuz 2016 tarihinde hain FETÖ örgütünün sadece bir darbe değil, çok açık bir şekilde işgal girişimi yaptığını belirtti.

Belediye Başkanı Seçen, 15 Temmuz’daki hain darbe ve işgal girişiminin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu ve dirayeti büyük Türk Milletinin ferasetli davranışı ile 24 saat gibi bir sürede bertaraf edildiğini dile getirdi.

Seçen,hain FETÖ örgütü mensuplarınca şehit edilen 250 vatan evladının ve 2 bini aşkın gazinin Türk Milleti tarafından asla unutulmayacaklarını ifade ederek şöyle konuştu “ Hainlere karşı göğüslerini siper ederek, bu vatan ve bu millet için şehadet mertebesine ulaşan şehitlerimizi ve gazilik şerefine ulaşan kardeşlerimizi asla unutmayacağız. Biz dimdik ayaktayız. Tek Devlet,Tek Bayrak,Tek Devlet ve Tek Vatan diyerek yolumuza devam ediyoruz. Şehitlerimizin çocukları bizlere emanet, onlar bizim de evlatlarımız. Onlarla inşallah muhabbetlerimizi artıracağız. Nevşehir Belediyesi olarak 20 şehit kardeşimizin bizlere emaneti olan çocukları için Kapadokya bölgesine yönelik bir gezi organize ettik. 15 Temmuz Derneği’nin değerli yöneticilerinin de ciddi katkıları ile düzenlenen organizasyonumuzda çocuklarımızı balona bindirmek istedik ancak hava muhalefeti nedeniyle balonlar uçamadı. İnşaallah ileride düzenleyeceğimiz bir organizasyon ile şehit kardeşlerimizin ailelerini de içine alabilecek şekilde bir çalışma yapıp ,bu sözümüzü yerine getireceğiz" dedi.

Ziyaretin ardından şehit çocukları, 15 Temmuz Vatan Şehitleri Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler. Nevşehir Belediyesi tarafından 20 şehit çocuğuna yönelik olarak düzenlenen gezi daha sonra Avanos ilçesindeki çanak atölyesinin ziyaret edilmesi ile devam etti. Zelve-Paşabağlar mevkiindeki peribacalarını da ziyaret edecek çocuklar daha sonra dahasonra hain darbe girişimi sırasında darbeci Tuğgeneral Semih Terzi’yi öldürdükten sonra şehit edilen 15 Temmuz Kahramanlarından Piyade Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir’in Niğde’nin Bor İlçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki mezarını da ziyaret edecekler.

Şehit Çocukları daha sonra Derinkuyu Yeraltı şehrini ziyaret ettikten sonra ATV ile düzenlenecek Kapadokya turuna katıldıktan sonra Nevşehir’den ayrılacaklar.