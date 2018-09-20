2. Uluslararası İpek Yolu Sempozyumu başladı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, İpek Yolu Derneği, Japonya KOBE Üniversitesi, Japonya OSAKA Üniversitesi, İtalya Chieti-Pescara Üniversitesi, Sırbistan Belgrad Üniversitesi Filoloji Fakültesi, Rusya Moskova Lomonosov Devlet Üniversitesi ve Uluslararası Akademik Forum (IAFOR) iş birliğinde, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen '2. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu' başladı.

NEVÜ Ürgüp Erol ve Sebahat Toksöz Uygulama Otelinde gerçekleştirilen sempozyumun açılışına; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Hasan Ali Karasar, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, 26 farklı ülke ve 94 üniversiteden 240 akademisyen ile davetliler katıldı.

Sempozyum, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'nın açılış konuşmasıyla başladı. Rektör Bağlı konuşmasında, İpek Yolu'nun geçmişte olduğu gibi yeniden ticari, siyasi, kültürel ve ekonomi alanında canlanmaya başladığını, bu yönüyle toplantının önem arz ettiğini belirtti.

Tek kutuplu dünyanın, toplumları rahatsız etmeye başlamasıyla yeni arayışlara geçildiğini aktaran Bağlı, bu durumun akademik yeni bir çalışmayı gündeme getirdiğini ifade ederek, "Dünya ekseninin Asya Pasifik'e kaydığı bir süreçte İpek Yolu yeniden ticaret, siyaset, kültür ve ekonomide önemli bir güzergah haline gelmiştir. Türkiye de bu güzergahın en önemli duraklarından birisi. Bugün Nevşehir'in, Türkiye ve dünya siyaseti yönünden kritik pozisyonu var. Sempozyumun, Anadolu coğrafyasında farklı kültürlerin bir arada yaşatılmasıyla ilgili hoşgörü ve felsefeyi benimseyen Hacı Bektaş Veli'nin yöresinde gerçekleştirilmesi ayrıca önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Sempozyumun, Türkiye adına önemli bir çalışmaya ön ayak olacağını aktaran Bağlı, yenidünya düzeninin kurulma aşamasında olduğu bu süreçte Türkiye'nin de önemli aktörler arasında yer aldığını dile getirdi.

Bağlı, Batı'nın çifte standartlı uygulamalarının dünyadaki diğer aktörlerin farklı arayışa yönelmelerine neden olduğuna dikkati çekerek, şu görüşlere yer verdi:

"Toplumların ortak paydası akademik yeni bir çalışmayı meydana getirdi. Dolayısıyla dünyanın ekseni kaymaya başladı, tek bir kutup üzerinde sistem yürümüyor artık. Bunun yerini çok siyasal sistemli, kültürlü arayışların ortaya konduğu dillendirilebilir. Bunu, yeni bir dünyanın kurulma aşamasında olduğu süreçte Türkiye'nin gelecek zaman aktörü olma amacının bir sonucu olarak görmek gerek. Sempozyumun en önemli sonucu, farklı kültürlerin ve farklı üniversitelerin bu konuyla ilgili fikirleri birbiri ile paylaşmasıdır. Başka akademisyenlerin bize yeni bir pencere açmasını sağlayacak bilimsel araştırma olacaktır."

Avrupa'da tüm bilim insanlarına Türkiye'nin güvenilir ve özellikle bilim yapmak için uygun bir ülke olduğunu her daim dile getirdiklerini söyleyen Belgrat Üniversitesi Filoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ljiljana Markovic, “Kapadokya'nın güzel doğasında bulunmaktan çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Sizleri Belgrat Üniversitesi adına da selamlarken, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin kuruluşunun 11. yılı dolası ile de Rektör Bağlı'yı kutluyorum. Biz özellikle Avrupa'daki tüm bilim insanı arkadaşlarımıza Türkiye'nin çok güvenli, çok güzel ve özellikle bilim yapmak için uygun bir ülke olduğunu söylüyoruz” dedi.

Konuşmasına devam eden Markovic, “Bu sempozyumun ikincisi özellikle burada yapmamızın nedeni buranın İpek Yolu'nun kalbi olmasından dolayı. Biz bu etkinliğin üçüncüsünü de Japonya'da veya Belgrat'ta yapılmasını istiyoruz.

Geçen yıl birincisini yine burada düzenlediğimiz İpek Yolu sempozyumunda 19 ülkeden 250 bildiri sunulmuştu. Bu yıl ise 26 ülkeden ve 94 farklı üniversiteden 300 bildiri bulunmakta. Sayın Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'ya, üniversite çalışanlarına ve sempozyumunun düzenlenmesinde emeği bulunanlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu ikincisini düzenlediğimiz sempozyumun bu kadar mükemmel ve düzenli yapılmasını sağlayarak bizlere ev sahipliği yaptılar.

Bu sempozyumumuz İpek Yolu'nun tarihi ve bugünü ile ilgili. İpek Yolu üzerinde bulunan Japonya, Türkiye, Kazakistan, Sırbistan ve tüm ülkeler bu tarz projeler ile kendilerini var etme konusunda büyük kazanımlar elde etmiş olacaklar” dedi.

24-25-26 dönemler Ankara Milletvekilliği görevini yapan Prof. Dr. Zühal Topçu ise, “Bizleri bu güzel ortamda bir araya getiren organizasyon komitesine öncelikle çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ellerine ve yüreklerine sağlık. Bu toplantılarda yeni fikirler ortaya atılmakta, bu fikirlerden yeni sentezler üretilmekte, analizler yapılmakta ve en doğru, en güzel birikimler burada bir katma değer üretecek ortamlar oluşturmakta. Onun için burada bulunan siz değerli bilim insanlarının, beraberce, el birliği ile bir takım çalışmalar içerisindesiniz ve bu yapılan çalışmalarınız büyük önem arz etmekte.

İpek Yolu'na baktığımızda, tarihinin heyecan verici ve bugüne önemli katkıları olan gelişmeleri zemin hazırlayan bir dinamizmi aklımıza getiriyor. Bazı ifadelerde yol ve güzergah olarak ifade edilen İpek Yolu'nun bir çok iletişim ağlarının da oluşmasına ve akımlara da ev sahipliğini görüyoruz. İpek Yolu, medeniyetlerin gelişmesinde en önemli kaynak oluşturmuşken, insanlık için de bir kültürel miras olarak anılmalıdır. İpek Yolu gerçekten çok önemli ve bu mirasının korunması, geliştirilmesi, ilham alınarak gelecek kuşaklara da aktarılması gerekir.

İlişki ağlarının oluşturulmasında hem dünyanın, hem de Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden çok değerli bilim insanlarını bir araya getiren bu sempozyumda, herkes kendi ürettiği bilgisini birbiriyle paylaşacak. Aynı zamanda ilişki ağlarının oluşturulmasına büyük katkı sağlayacaktır. Böyle güzel bir sempozyumu hazırlayan, katılan ve emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından 19 farklı üniversiteden akademisyenin ‘İpek yolunda Sanat' konulu karma resim sergisinin açılışı gerçekleştirilerek sergide yer alan eserler gezildi.

Daha sonra, 22 Eylül 2018 tarihine kadar sürecek olan ve 300 bildirinin yer aldığı ‘2. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu'nun oturumlarına geçildi.