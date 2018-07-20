25 Ülkeden 26 Uluslararası öğrenci NEVÜ’de “Türkçe” öğreniyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Yunus Emre Enstitüsü tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen ‘Türkçe Yaz Okulu’ kapsamında 118 ülkeden 1000 öğrenci Türkiye’de misafir ediliyor. Bu kapsamda Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Yunus Emre Enstitüsü ile imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde 25 farklı ülkeden 26 uluslararası öğrenciyi, dünyanın ve Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya’nın eşsiz tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri arasında ağırlıyor. NEVÜ Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEVÜ TÖMER) Müdürü Doç. Dr. Mehmet Çeribaş’ın koordinatörlüğünde yürütülen programda Öğr. Gör. Dilek Kocayanak ve Öğr. Gör. Ramazan Şimşek nezaretinde NEVÜ ÜSET MYO’da Türkçe dersi alan uluslararası öğrenciler, düzenlenen çeşitli etkinliklerle de ‘Türkçe’ öğrenme konusunda pratik yapma imkânı elde ediyor.

Kapadokya Gezisi ve Türk Kültürünü Yakından Tanıma İmkânı

Haftanın beş günü öğlene kadar “Türkçe Yaz Okuluna” katılan uluslararası öğrencilere Türk dilini, kültürünü, tarihini, sanatını, müziğini, giyim ve kuşamını yakından tanıma ve görme imkânı sağlanıyor. Ayrıca öğrenciler birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kapadokya bölgesinin eşsiz güzelliklerini tanıtmak amacıyla düzenlenen gezilere katılıyor.

Hafta sonları çevre illerde bir takım tarihi, turistik gezilere de katılacak olan uluslararası öğrenciler, daha sonra İstanbul gezisiyle birlikte ülkelerine gönüllü birer Türkiye elçisi olarak dönecek.