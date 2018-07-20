Diğer
Kategoriler
20 Temmuz 2018 08:10

25 Ülkeden 26 Uluslararası öğrenci NEVÜ’de “Türkçe” öğreniyor

25 farklı ülkeden 26 Uluslararası öğrenci, “Türkçe Yaz Okulu” kapsamında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de hem Türkçe öğreniyor, hem de Türk kültürünü yakından tanıma imkânı buluyor.

25 Ülkeden 26 Uluslararası öğrenci NEVÜ’de “Türkçe” öğreniyor

20 Temmuz 2018 08:10


Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Yunus Emre Enstitüsü tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen ‘Türkçe Yaz Okulu’ kapsamında 118 ülkeden 1000 öğrenci Türkiye’de misafir ediliyor. Bu kapsamda Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Yunus Emre Enstitüsü ile imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde 25 farklı ülkeden 26 uluslararası öğrenciyi, dünyanın ve Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya’nın eşsiz tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri arasında ağırlıyor. NEVÜ Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEVÜ TÖMER) Müdürü Doç. Dr. Mehmet Çeribaş’ın koordinatörlüğünde yürütülen programda Öğr. Gör. Dilek Kocayanak ve Öğr. Gör. Ramazan Şimşek nezaretinde NEVÜ ÜSET MYO’da Türkçe dersi alan uluslararası öğrenciler, düzenlenen çeşitli etkinliklerle de ‘Türkçe’ öğrenme konusunda pratik yapma imkânı elde ediyor.


Kapadokya Gezisi ve Türk Kültürünü Yakından Tanıma İmkânı


Haftanın beş günü öğlene kadar “Türkçe Yaz Okuluna” katılan uluslararası öğrencilere Türk dilini, kültürünü, tarihini, sanatını, müziğini, giyim ve kuşamını yakından tanıma ve görme imkânı sağlanıyor. Ayrıca öğrenciler birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kapadokya bölgesinin eşsiz güzelliklerini tanıtmak amacıyla düzenlenen gezilere katılıyor.


Hafta sonları çevre illerde bir takım tarihi, turistik gezilere de katılacak olan uluslararası öğrenciler, daha sonra İstanbul gezisiyle birlikte ülkelerine gönüllü birer Türkiye elçisi olarak dönecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NEVŞEHİR HABERLERİ
NEVŞEHİR HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç