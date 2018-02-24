300 TL’ye araba sahibi oldu

Çekilişte 300 liralık alışveriş yapan Deniz Turgut arabayı kazanan isim oldu.

Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi tarafından 30 Eylül 2017 tarihinde başlayan ve 14 Şubat tarihinde sona eren “50 TL’ye otomobil olur mu demeyin” kampanyasının çekilişi yapıldı. 15 bin 513 kişinin 100 bin 198 kupon ile başvuru yaptığı otomobil çekilişi noter huzurunda çekildi. Alışveriş merkezinden toplamda 300 liralık alışveriş yaparak altı adet kupon ile çekilişe katılan 060536 no’lu kuponun sahibi olan Deniz Turgut arabayı kazanan talihli oldu.