4 ay önce yapılan hırsızlık olayı aydınlatıldı

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 4 ay önce Yeni Mahallesi Lale Caddesinde faaliyet gösteren sürücü kursuna ait depoya girerek depoda bulunan 4 adet hoparlör, 2 adet mikrofon, 7 metre kablo, 1 adet güç amfisi, eski halılar ve 1 adet elektrikli şofbeni çalan O.E. ve B.Y. hırsızlık büro amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinde çaldıkları eşyaları hurdacılık yapan D.D.’ye sattıklarını itiraf eden şüpheliler ve hurdacılık yapan D.D. adliyeye sevk edildi.

Hurdacılık yapan D.D. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken mahkeme sevk edilen B.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer hırsızlık şüphelisi olan O.E. ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.