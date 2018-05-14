60 yaşında üniversiteden mezun oldu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Spor Salonu’nda gerçekleşen 2017-2018 mezuniyet töreninde, mezuniyet sevinci yaşayan öğrenciler arasında bir dede-torun da vardı. Mezuniyet törenine bir ilke imza atarak, bir buçuk yaşındaki torunuyla katılan Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencilerinden Mustafa Yavuz Çolak, açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çağrıldığında büyük bir alkış tufanıyla karşılandı.

"Okumanın yaşı yoktur atasözünü bize ispat eden öğrencimiz" anonsuyla kürsüye çağrılan Mustafa Yavuz Çolak, 2 Mayıs 2018 tarihinde 60. yaşından gün alarak, bu yıl mezun olan tüm öğrenciler arasında yaşça en büyük öğrenci olarak yer aldı. Çolak konuşmasında, “Bir konuşma metni hazırlamadan karşınıza geldim, ben içimden geldiği gibi gönlümden geçenleri söylemek istiyorum. Burada mesajımı özellikle ülkemizin geleceği genç arkadaşlarıma vermek istiyorum. Ben, ’Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım’ diyen Mevlana’nın diyarından geldim. Bugün ‘İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır’ diyen Hacı Bektaş Veli’nin topraklarındayız. Onlar yüzyıllar öncesinden söyledikleriyle gönüllerde, dillerde yaşayan ve bu topraklara mührünü vuran büyüklerimizdi" dedi.

Bu yıl Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun olan Mustafa Yavuz Çolak başarı belgesini NEVÜ Rektör Yardımcısı ve Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek’ten aldı. Büyük bir mutluluk yaşayan 60 yaşındaki Çolak sevincini ailesi ile birlikte yaşadı.