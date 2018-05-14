Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 11:35

60 yaşında üniversiteden mezun oldu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun olan 60 yaşındaki Mustafa Yavuz Çolak, mezuniyet törenine torunuyla birlikte geldi.

60 yaşında üniversiteden mezun oldu

14 Mayıs 2018 11:35


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Spor Salonu’nda gerçekleşen 2017-2018 mezuniyet töreninde, mezuniyet sevinci yaşayan öğrenciler arasında bir dede-torun da vardı. Mezuniyet törenine bir ilke imza atarak, bir buçuk yaşındaki torunuyla katılan Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencilerinden Mustafa Yavuz Çolak, açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çağrıldığında büyük bir alkış tufanıyla karşılandı.


"Okumanın yaşı yoktur atasözünü bize ispat eden öğrencimiz" anonsuyla kürsüye çağrılan Mustafa Yavuz Çolak, 2 Mayıs 2018 tarihinde 60. yaşından gün alarak, bu yıl mezun olan tüm öğrenciler arasında yaşça en büyük öğrenci olarak yer aldı. Çolak konuşmasında, “Bir konuşma metni hazırlamadan karşınıza geldim, ben içimden geldiği gibi gönlümden geçenleri söylemek istiyorum. Burada mesajımı özellikle ülkemizin geleceği genç arkadaşlarıma vermek istiyorum. Ben, ’Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım’ diyen Mevlana’nın diyarından geldim. Bugün ‘İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır’ diyen Hacı Bektaş Veli’nin topraklarındayız. Onlar yüzyıllar öncesinden söyledikleriyle gönüllerde, dillerde yaşayan ve bu topraklara mührünü vuran büyüklerimizdi" dedi.


Bu yıl Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun olan Mustafa Yavuz Çolak başarı belgesini NEVÜ Rektör Yardımcısı ve Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek’ten aldı. Büyük bir mutluluk yaşayan 60 yaşındaki Çolak sevincini ailesi ile birlikte yaşadı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NEVŞEHİR HABERLERİ
NEVŞEHİR HAVA DURUMU
21
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    21°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç