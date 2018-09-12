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70 yaşındaki karı koca yanarak can verdi

Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Ağıllı köyünde bulunan boş arazide yakılmış araba ve cesetler olay yeri incelemelerinin yapılmasının ardından kaldırıldı.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Ağıllı köyünde bulunan boş arazide yakılmış araba ve cesetler olay yeri incelemelerinin yapılmasının ardından kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Ağıllı köyünde sabahın erken saatlerinde çoban tarafından boş arazide bulunan cesetlerin kimlikleri tespit edildi. Nevşehir'de galericilik yapan 70 yaşında ki Mustafa Şahin Akkoç ve eşi Ayfer Akkoç'a ait olduğu belirlenen cesetler olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından kaldırıldı.


Jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı olay yerine gazeteciler ve vatandaşlar yaklaştırılmıyor. Jandarma ekipleri olayın cinayet şüphesi olmasından dolayı geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenildi.

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