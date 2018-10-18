AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger'den Rektör Bağlı'ya ziyaret

Dr. Mazhar Bağlı'yı ziyaret etti.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen II. Kapadokya Kültürel İmece Festivaline katılmak üzere Nevşehir'de bulunan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger ve eşi Marilena Berger, festival öncesi NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı makamında ziyaret etti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger ve eşine ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Rektör Bağlı, kendilerini Kapadokya'nın eşsiz doğal ve kültürel güzellikleri arasında eğitim veren Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde ağırlamaktan büyük onur duyduklarını ifade etti. Rektör Bağlı ayrıca kendilerine üniversite hakkında bilgi verdi.

Kapadokya'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Büyükelçi Berger ve eşi, Kapadokya'nın eşsiz güzelliklerini yansıtan oluşumlara hayran kaldıklarını dile getirdiler.

Büyükelçi Berger'in NEVÜ Şeref Defterine duygu ve düşüncelerini yazmasının ardından günün anısına heyetler arası plaket takdiminde bulunuldu.