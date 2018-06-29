Acıgöl Kaymakamı Kundakçı Rektör Bağlı’yı ziyaret etti

Dr. Mazhar Bağlı’yı ziyaret etti.

Acıgöl Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı’yı makamında kabul eden Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti. Rektör Bağlı, NEVÜ’ye bağlı olarak Acıgöl İlçesinde açılacak olan Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun, şehrin ve Acıgöl ilçesinin her alanda gelişip kalkınmasına büyük oranda katma değer sağlayacağını belirtti.

Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun ilçeye kazandırılmasından dolayı Rektör Bağlı’ya ve emeği geçenlere teşekkür eden Kaymakam Kundakçı da, Kaymakamlık ve ilçe halkı olarak desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Kaymakam Kundakçı ile bir süre görüşen Rektör Bağlı, ziyaret sonunda kendilerine günün anısına plaket takdiminde bulundu.