Acıgöl Mal Müdürlüğü çalışanları Kaymakam Kundakçı’yı ziyaret etti

Vergi Haftası kutlamaları çerçevesinde Acıgöl Mal Müdürlüğü çalışanları Acıgöl Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı’yı ziyaret etti.

Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Acıgöl Mal Müdürlüğü çalışanları Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı’yı makamında ziyaret ederek çiçek takdiminde bulundular. Vergi Haftası kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Acıgöl Mal Müdürü Mehmet Köşker, gerçekleştirilen etkinlikler hakkında Kaymakam Kundakçı’ya bilgiler sundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, “Vergi vermenin vatandaşlık görevimiz olması yanında kutsal olduğu bilinciyle, Vergilerini tam ve zamanında ödeyerek ülkemizin kalkınmasına, kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza etkin bir şekilde sunulmasına katkı sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.