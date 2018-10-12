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Acıgöl OSB Yönetim Kurulu toplantısında içme ve kullanma suyu konusu görüşüldü

Nevşehir Acıgöl Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Valilik toplantı salonunda yapıldı.


Acıgöl Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Özgün, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Savaş Benli, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş, NTSO Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, NTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Ali Öbekli ve Acıgöl Organize Sanayi Bölge Müdürü Mehmet Çiçek katıldı.


Acıgöl Organize Sanayi Bölgesi'ni ilgilendiren; Organize Sanayi Bölgesi İçme ve Kullanma Suyu konusunun görüşüldüğü ve gündemdeki diğer maddelerin ele alındığı toplantı, bilgi alışverişinin ardından sona erdi.

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