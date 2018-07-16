Acıgöl’de 15 Temmuz şehitleri için mevlidi şerif okundu

Mevlid-i Şerifin ardından Acıgöl Kaymakamı Çağlar Tekin, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş,Acıgöl AK Parti ilçe Başkanı Ramazan Gül, İlçe Emniyet Amiri Mustafa Tan, İlçe Jandarma Komutanı Ercüment Uyan, İlçe Müftüsü Tahsin Mutlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İlknur Değerlier, şehit yakınları katılımıyla, ilçe merkezi ve İnallı Köyündeki şehit kabristanları ziyaret edildi.

Acıgöl Kültür Merkezinde 19.30’da anma program düzenlendi. Programda İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. Akabinde 15 Temmuz Şehitleri ile ilgili video gösterimleri yapıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine görevli Doç.Dr. Ahmet Oğuz, Öğretim Üyesi Dr. Tekin Tuncer ve Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Kalemli, gençliğin demokrasi inancının yaşatılmasını pekiştirecek 15 Temmuz ile ilgili konferans verdiler. Daha sonra İlçe Müftümüz Tahsin Mutlu tarafından şehitlerimizin ruhu için dua edildi.

Kültür Merkezine gelen misafirler tarafından 15 Temmuz Resim sergisi gezilerek, Anı Defterine duygu ve düşüncelerini yazdılar.